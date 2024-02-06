شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر الدولي: القطاع الصحي في غزة معرض للانهيار بأكمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، الدكتور هشام مهنا، مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصا حادا في الأدوية والوقود، وأن القطاع الصحي في غزة معرض للانهيار بأكمله.



وأضاف مهنا -في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم الثلاثاء أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لازالت منخرطة في حوار مباشر وغير معلن مع طرفي النزاع الفلسطيني والإسرائيلي، بغية حثهم والضغط عليهم لتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تنادي بحماية المدنيين والمستشفيات والطواقم الطبية والفرق الإنسانية في قطاع غزة .



ونوه بأن الصليب الأحمر الدولي يقوم بدعم المستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني، وإمدادها بالمستلزمات الطبية والأدوية والأجهزة المساعدة فضلا عن وجود فريق متخصص من الجراحين متواجد منذ أكتوبر الماضي في مستشفى غزة الأوروبي يعملون جنبا إلى جنب مع الكوادر الوطنية.



وشدد على أنه إذا استمر الوضع الصحي في غزة على هذا المنوال فسوف ينهار القطاع الصحي بأكمله، وقد يتسبب ذلك في فقدان آلاف الأرواح التي كان بالإمكان إنقاذها.