مقتل 10 أشخاص في انفجارات بسوق شعبي بالعاصمة الصومالية

الدمام - شريف احمد - لقي 10 أشخاص مصرعهم وجرح 15 آخرين، بعد أن هزت أربعة انفجارات سوق شعبي بالعاصمة الصومالية مقديشو.وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية، أن هذه الانفجارات تأتي بعد أيام قليلة من إعلان قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بالصومال استكمال المرحلة الثانية من انسحابها، الذي يشمل 3000 جندي بعد تأخير لأربعة أشهر.