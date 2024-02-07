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مقتل 10 أشخاص في انفجارات بسوق شعبي بالعاصمة الصومالية

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واس - فبراير 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - لقي 10 أشخاص مصرعهم وجرح 15 آخرين، بعد أن هزت أربعة انفجارات سوق شعبي بالعاصمة الصومالية مقديشو.
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية، أن هذه الانفجارات تأتي بعد أيام قليلة من إعلان قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بالصومال استكمال المرحلة الثانية من انسحابها، الذي يشمل 3000 جندي بعد تأخير لأربعة أشهر.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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