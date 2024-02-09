شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفرنسية تؤكد ضرورة وضع حد للكارثة في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان عن قلقه العميق من مواصلة العمليات العسكرية في مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة .

وقال لوموان ـ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ إن "باريس تعمل كل ما في وسعها لوقف إطلاق النار يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة " .



وشدد المسؤول الفرنسي على ضرورة وضع حد للكارثة التي يعيشها أهالي غزة، محذرا من عواقب تصاعد العمليات العسكرية على مدينة رفح الفلسطينية.



وأشار لوموان إلى أن هناك محادثات فرنسية تجرى حاليا مع كافة الجهات المعنية لإنهاء الأزمة في المنطقة، واصفا إياها بـ"المهمة".



ويأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه الخارجية الأمريكية من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص، دون تخطيط أو بالقليل من التفكير ستكون "كارثة".