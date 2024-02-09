شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى 25 ألف مصل صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود والإجراءات العسكرية التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مجموعة من الشبان ممن منعتهم قوات الاحتلال من الوصول إلى المسجد الأقصى أدوا الصلاة في حي رأس العامود المجاورة للبلدة القديمة.

وتواصل قوات الاحتلال للشهر الخامس على التوالي، فرض حصار على البلدة القديمة من القدس بما فيها المسجد الأقصى، ولم يصل عدد المصلين إلى هذا الرقم منذ ذلك الحين.

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