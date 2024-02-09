شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يقر بمقتل المحتجز فى غزة يوسى شرعابى بغارة جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلى أقر بمقتل المحتجز فى غزة يوسى شرعابى بغارة استهدفت مبنى مجاورا لمكان احتجازه.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى إلى قرابة 28 ألفا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، فى بيان اليوم الجمعة، إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 13 مجزرة ضد العائلات فى قطاع غزة راح ضحيتها 107 فلسطينيين و142 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت إن إجمالى 27947 فلسطينيا قتلوا، وأصيب 67459 آخرون فى الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات وأن القوات الإسرائيلية تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.