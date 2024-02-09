أردوغان يدعو إلى الوحدة بين الدول الإسلامية ضد هجوم إسرائيل على غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة الخامسة لمنتدى شباب التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية، عبر رسالة فيديو.
وقال أردوغان: "نحن نواصل اتصالاتنا الدبلوماسية حتى تتمكن الدول الإسلامية من العمل معا ضد الوحشية الإسرائيلية في غزة"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأشار الرئيس التركي كذلك إلى أن بلاده تعمل جاهدة أيضا "لضمان عدم التغاضي عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في الساحة الدولية".
وأكد مجددًا التزام تركيا بدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومعترف بها عالميا.
وقال أردوغان: "سنواصل نضالنا حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتكاملة الأراضي على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
29 يناير, 19:39 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.