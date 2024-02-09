الخليج اليوم .. موسوعة غينيس تكرم "تحفة تركي آل الشيخ الفنية"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دخل ملعب "المملكة أرينا" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن شهد منافسات بطولة كأس موسم الرياض، وذلك بناء على كونه أسرع منشأة رياضية تم إنجازها لكرة القدم حول العالم.

و تم الإعلان عن ذلك قبل انطلاق نهائي كأس موسم الرياض بين فريقي الهلال والنصر.

وتسلم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ورئيس مجلس إدارة الهلال فهد بن نافل، شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية للملعب.

هذا الملعب الذي تم تأسيسه في 3 أشهر فقط تقريبا، وبدأ في استقبال المباريات، ببطولة كأس "موسم الرياض" الودية الحالية.

كما يعد "المملكة أرينا" أكبر ملعب مغلق في العالم، حيث تبلغ مساحته الداخلية 73,991 مترا.

وقالت ممثلة "غينيس" قبل انطلاق المباراة، إن "المملكة أرينا" بات أكبر ملعب كرة قدم مغلق في العالم بناء على المساحة التي وصلت إلى 37991 مترا مربعا، بالإضافة لكونه الملعب الأكبر من ناحية السعة الجماهيرية.

و"المملكة أرينا" هو مبنى بمساحة شاسعة تزيد عن 200 ألف متر مربع، تم بناءه وتجهيزه بأحدث التقنيات التي تخدم جميع الفعاليات المقامة والمعتمدة عالميا، خلال 60 يوما، وفق الموقع الرسمي لـ"موسم الرياض".

ويتسع الملعب لقرابة 26 ألف متفرج، ويسخر أحدث التقنيات، بما يوفر تجربة مشجع متميزة، وفقا للموقع الرسمي لنادي الهلال.

وفي 29 يناير، تم افتتاح "المملكة أرينا"، قبيل مباراة الهلال وإنتر ميامي الأميركي، ويتميز الملعب بنظام إضاءة الأعلى في ملاعب السعودية والشرق الأوسط، وفقا لموقع "كورة".

المصدر: "وسائل إعلام"