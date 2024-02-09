السعودية تبدي اهتماما بخطط كوريا الجنوبية لتطوير مقاتلات من الجيل السادس

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وزير دفاع كوريا الجنوبية، شين وون-سيك، في تصريحات للصحفيين، إنه شرح للجانب السعودي، خلال جولة أجراها في الشرق الأوسط، خطط بلاده لتطوير المقاتلات من الجيل السادس، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.

وأوضح مسؤول كبير في الوزارة، رافق وزير دفاع كوريا الجنوبية، خلال جولته الشرق أوسطية، أن الجانب السعودي سأل عن خطط كوريا الجنوبية، والتي شرحها الجانب الكوري من ناحيته.

7 مارس 2023, 12:06 GMT

وأضاف أن الجانب الكوري قدم خططه لتطوير المقاتلات من الجيل السادس، اعتمادا على مقاتلة "KF-21"، وأبدى الجانب السعودي اهتماما كبيرا بالخطط.

ونوّه المسؤول في وزارة دفاع كوريا الجنوبية، أن سيئول والرياض لم تتوصلا إلى أي اتفاق بشأن التطوير المشترك لمقاتلات الجيل السادس، مبينا أن الجانب الكوري قدم خططه، وأبدى الجانب السعودي اهتماما بها فقط.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية والسعودية توصلتا إلى اتفاق من حيث المبدأ، للتعاون في مجال الدفاع، على مدى العشر سنوات المقبلة.

واعتبر وزير دفاع كوريا الجنوبية، في تصريحاته الصحفية، اليوم الجمعة، أن الإعلان عن عقد تصدير نظام اعتراض الصواريخ الباليستية الكوري الجنوبي "تشيونغونغ 2" إلى السعودية، هو "أمر ذو معنى كبير".