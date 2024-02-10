شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم /الجمعة/ بقصر قرطاج أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى بلاده . وذكر بيان للرئاسة التونسية أن السفراء الجدد هم...سفير دولة ليبيا مصطفى محمد قدارة ، سفير جمهورية السنغال مصطفى سو ، وسفير جمهورية إيطاليا أليساندرو بروناس . وجرت مراسم استلام أوراق اعتماد السفراء الجدد بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار .

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