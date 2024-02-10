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الرئيس التونسى يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى بلاده

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القاهرة - سامية سيد - تسلم الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم /الجمعة/ بقصر قرطاج أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى بلاده .

وذكر بيان للرئاسة التونسية أن السفراء الجدد هم...سفير دولة ليبيا مصطفى محمد قدارة ، سفير جمهورية السنغال مصطفى سو ، وسفير جمهورية إيطاليا أليساندرو بروناس

وجرت مراسم استلام أوراق اعتماد السفراء الجدد بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار .

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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