شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن مقتل اثنين من عناصره جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله عن مقتل اثنين من عناصره في جنوب لبنان، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية. وكان حزب الله اللبناني أعلن تمكنه من استهداف التجهيزات التجسسية في ثكنة دوفيف بالأسلحة وحققوا بها إصابات مباشرة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية. أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بأن حزب الله اللبناني نفذ عمليتين عسكريتين تجاه أهداف إسرائيلية عقب هجوم مدينة النبطية.

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