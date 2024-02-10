شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: تدمير أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق فى ضربات على مواقع للحوثيين باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن الخسائر العسكرية التى تعرضت لها الحوثيون، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق دمرت فى الضربات على مواقع الحوثيين فى اليمن.

وقال المتحدث باسم "البنتاجون"، بات رايدر - فى مؤتمر صحفي، أوردته قناة "الحرة" الفضائية الأمريكية، مساء اليوم الجمعة - إن الضربات على الحوثيين المدعومين من إيران، والتى بدأت فى يناير الماضى دمرت أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق.



وأضاف رايدر، أنه منذ الضربات الأولى للتحالف الدولى فى 11 يناير، قام بتدمير أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق، بالإضافة إلى العديد من الطائرات بدون طيار، والرادارات ومناطق تخزين الأسلحة.



وتابع أن الضربات التى وقعت فى 3 فبراير الجاري، دمرت أو ألحقت أضرارًا جسيمة بـ 35 هدفًا من أصل 36، بما فى ذلك أماكن تخزين الأسلحة والرادارات و3 مروحيات ومراكز القيادة والسيطرة وأنظمة الصواريخ.



وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أعلنت، فى وقت سابق، أن قصفًا أمريكيًا وبريطانيًا طال، اليوم الجمعة، منطقتى الكثيب والجبانة فى الحديدة، وأخر طال منطقة الطائف بمديرية الدريهمى فى الحديدة.