شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتصدى لهجمات سيبرانية استهدفت القطاعات الحيوية فى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس الأمن السيبرانى لحكومة الإمارات نجاح المنظومات السيبرانية الوطنية فى التصدى لهجمات إلكترونية بائسة نفذتها تنظيمات إرهابية سيبرانية استهدفت من خلالها عددا من القطاعات الحيوية والاستراتيجية فى الدولة، بحسب سكاى نيوز.

وأوضح مجلس الأمن السيبرانى أنه تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية فى الدولة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والتى تمكنت من التصدى باحترافية وكفاءة واستباقية لهذه الهجمات السيبرانية الإرهابية الفاشلة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته.

وأضاف مجلس الأمن السيبرانى أنه تم تحديد هوية هذه التنظيمات الإرهابية وموقع إطلاق هجماتها السيبرانية والتى تم التعامل معها وفق منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني.

وأكد مجلس الأمن السيبرانى مواصلة جميع فرق العمل الوطنية العمل على تحصين الفضاء الرقمى للدولة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية فى هذا الصدد إذ تتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية رقمية فائقة التطور قادرة على التعامل بمرونة عالية مع الهجمات السيبرانية والتصدى لها فى وقت قياسى .

ودعا مجلس الأمن السيبراني، جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، إلى أخذ الحيطة والحذر لتفادى التأثر بالهجمات السيبرانية المحتملة .

وأكد مجلس الأمن السيبرانى ضرورة انتباه المؤسسات والأفراد لأدوات الاختراق والاحتيال الإلكترونى التى باتت تأخذ أشكالا مختلفة حتى لا تقع ضحية للهجمات السيبرانية التى قد تضر بهم ووقوعهم ضحية لمثل تلك الاختراقات.

ونبه المجلس إلى أهمية حفظ البيانات الشخصية وعدم الإفصاح عنها من خلال الروابط المزيفة أو الرسائل المجهولة إلا من خلال الطرق الرسمية فقط وتحرى الدقة فى التعامل مع الرسائل الواردة عبر البريد الإلكترونى وعدم فتح الروابط إلا بعد التأكد التم من صحتها .

وشدد مجلس الأمن السيبرانى على أهمية التصدى لأنواع الهجمات السيبرانية على اختلافها من قبل القطاعات الحيوية بالإضافة إلى تفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبرانى وتنبيه الجهات لأى أنشطة إلكترونية مشبوهة قد تضر بأنظمتها وبيئاتها الإلكترونية.