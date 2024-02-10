شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تدين تفجيرات استهدفت إقليم بلوشستان فى باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها للتفجيرات التي استهدفت إقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية.

وقدمت السلطنة - في بيان أصدرته وزارة الخارجية العمانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية - خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية ولذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.



وكانت السلطات الباكستانية، قد أعلنت أمس الأول /الأربعاء/، أن عناصر مسلحة مجهولة قامت بإلقاء قنابل يدوية على مراكز للاقتراع ومكاتب انتخابية للمرشحين في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين.