شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل فلسطينية وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتلت فلسطينية، وأصيب آخرون بينهم طفلة، مساء السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، وغارات عنيفة جنوب خان يونس، وفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت "وفا"، بمقتل امرأة وإصابة عدد آخر بينهم طفلة، في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل لعائلة أبو سلمية في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي حزاما ناريا، وشن سلسلة غارات متتالية على مناطق بطن السمين، وقيزان النجار أبو رشوان جنوب خان يونس، ومنطقة ميراج شمال رفح.

وكان مصادر طبية، أفادت بمقتل نحو 42 مواطنا جراء غارات الجيش الإسرائيلي على المنازل والمركبات في مدينة رفح منذ فجر اليوم.