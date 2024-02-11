شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي يجدد الدعوة لانتخاب رئيس جديد للبنان في أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الدعوة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت، موضحا أن تولي مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية يأتي لإدارة البلد لمنع التأثير السلبي للفراغ.

وأضاف ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن اللوم يجب أن يوجه لمن يتسبب في الفراغ الرئاسي لا لمن يسعى لمنع التأثير السلبي له، مجددا رفضه لأي منطق طائفي في التعامل مع موضوع إدارة الفراغ الرئاسي.

وتطرق رئيس الحكومة إلى موضوع التعويضات للعاملين في القطاع العام والعسكريين وبدل الإنتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، وقال إنه عقد بالأمس سلسلة اجتماعات مالية، تبين من خلالها استمرار وجود تفاوت ببن العاملين في القطاع العام والعسكريين.

وأكد أنه طلب التريث في استكمال دراسة هذا الملف إلى حين مراجعة الأرقام كلها، مشيرا إلى عقد اجتماعات الأسبوع المقبل مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والمتقاعدين بمشاركة من يرغب من الوزراء.

وأشار ميقاتي إلى أن مصرف لبنان طلب أيضا التريث في بت هذا الملف لحين مراجعة كل الأرقام، منعا لحصول أي تأثير سلبي على الاستقرار في سعر الصرف.