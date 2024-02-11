شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصومال يؤكد أهمية دعم علماء الدين لنضال الجيش في تحرير البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ، أهمية دعم علماء الدين لنضال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تحرير البلاد من الإرهابيين.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقده رئيس الصومال مع علماء الدين، وتناول آخر مستجدات عملية تحرير البلاد من الإرهابيين، والتأكيد على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية، فضلا عن بحث سبل حل العقبات التي تحول دون تقدم البلاد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) السبت.

وأشاد الرئيس الصومالي، خلال اللقاء الذي حضره وزير الأوقاف والشؤون الدينية الصومالي الشيخ مختار روبو علي، وممثلون عن المؤسسات الدينية الصومالية، بالتزام العلماء في إظهار حقيقة المليشيات التي تفتري على الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه، ودورهم في الإصلاح والدفاع عن الوطن.

بدورهم، أطلع علماء الدين الصوماليون رئيس البلاد على آرائهم ومقترحاتهم في عملية بناء الدولة وتنمية الوطن ومحاربة الفكر المتطرف، مؤكدين وقوفهم التام في دعم جهود الحكومة