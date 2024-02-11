شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القيادة اليمني يجدد دعمه للأمم المتحدة لاستئناف عملية سياسية شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، تأكيد دعم المجلس والحكومة لجهود الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص، والحرص على تقديم كافة التسهيلات للوفاء بمهامه ومسؤولياته المشمولة بقرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال استقبال الدكتور رشاد محمد العليمي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، حيث اطلع على إحاطة بشأن نتائج اتصالاته وجولته الأخيرة في المنطقة، ومستجدات مساعيه المنسقة مع الأشقاء والأصدقاء من أجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الوضع اليمني، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع الحوثيين نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، واستعادة مؤسساته الشرعية.

وأشار العليمي إلى أهمية تركيز الوسيط الأممي على أفعال وليس أقوال الحوثيين للتحقق من جديتهم في التعاطي مع جهود السلام، بما في ذلك إنهاء حصارهم لمدينة تعز، والقيود المفروضة على حركة الأموال والسلع ومرتبات الموظفين، ووقف تصعيدهم الحربي، وهجماتهم الإرهابية على المنشآت والأعيان المدنية، وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان.