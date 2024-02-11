شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يوقع اتفاقية الربط الكهربائي مع العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الأردن ، اليوم الأحد ، اتفاقية الربط الكهربائي مع العراق، حيث ستُزود العراق في المرحلة الأولى قرابة 40 ميجا وات.



وأعلن المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، أن جميع الأمور الفنية في محطة الريشة جاهزة.



وقال الرواشدة، إنّ المرحلة الثانية سينتهي تجهيزها خلال العام (الربع الثالث من العام الحالي)، حيث سترفع كمية الكهرباء التي ستصل العراق إلى 150 ميجا وات.



وأضاف أن التوقيع اليوم يوعز ببدء العمل في المرحلة الأولى من الاتفاقية، والعمل جار على تجهيز المرحلة الثانية.



وقع الاتفاقية من الجانب العراقي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية - المنطقة الوسطى، رياض عريبي.



ورجح عريبي بدء وصول الطاقة الكهربائية إلى منطقة الرطبة في العراق خلال أقل من شهر بعد التوقيع.