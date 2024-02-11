شكرا لقرائتكم خبر عن أكسيوس: بايدن أبلغ نتنياهو أن واشنطن لا تدعم العملية العسكرية فى رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع أكسيوس نقلا عن مسئول أمريكى إن الرئيس الأمريكى جو بايدن أبلغ نتنياهو أن واشنطن لا تدعم العملية فى رفح فى ظل الظروف الحالية.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكى جو بايدن، مكالمة مساء الأحد، تناولت آخر مستجدات الحرب فى غزة، بحسب سكاى نيوز.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو أبلغ بايدن فى الاتصال أن الانتصار فى غزة يعنى السيطرة الأمنية عليها.

من جانبه، قال البيت الأبيض إن بايدن دعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومحددة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وشدد بايدن خلال المكالمة على ضرورة الاستفادة من التقدم المحرز فى المفاوضات لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن فى أقرب وقت ممكن.

وأكد الرئيس الأمريكى بحسب البيت الأبيض على أن العملية العسكرية فى رفح يجب ألا تبدأ بدون خطة تضمن سلامة النازحين.

ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن ونتنياهو اتفقا على البقاء على اتصال وثيق.