شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فتى فلسطينى مُتأثرا باصابته برصاص الاحتلال في القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فتى فلسطيني، اليوم الاثنين، مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بمدينة القدس المُحتلة مساء أمس الأحد.



وقالت مصادر فلسطينية في المدينة المُحتلة، إن الفتى محمد طارق أبو سنينة (15 عامًا) استشهد في مُستشفى داخل أراضي الـ 48، كان قد نُقل إليها بعد إصابته برصاص الاحتلال الليلة الماضية.



وقال شهود عيان أمس، إن قوات الاحتلال تركت الطفل ينزف بعد أن أطلقت النار عليه، وقبل أن تعتقله وتنقله بسيارة إسعاف إسرائيلية.