شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطني التونسي: تفكيك شبكة تنظم عمليات هجرة غير شرعية في المنستير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم الاثنين، تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية في مدينة المنستير.

وأضاف الحرس الوطني ـ في بيان ـ أنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت دورية مشتركة من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات الاجتياز واستقطاب المجتازين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على 10 أشخاص، من بينهم 3 تونسيين.

وأحيل المتهمون إلى النيابة العمومية التي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.