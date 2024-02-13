شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: يجب ضمان سلامة الفلسطينيين أثناء العملية العسكرية في رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال كلمه له، " لقد ناقشت مع العاهل الأردني السبل لإيصال المساعدات إلى غزة لتخفيف المعاناة عنهم".

واضاف بايدن، "العملية العسكرية في رفح لا يجب أن تنطلق قبل ضمان سلامة الفلسطينيين، فكل روح تزهق في غزة أو إسرائيل هي مأساة.

وأكد بايدن، الولايات المتحدة أوضحت موقفها بكل صراحة وهىأنها تريد من إسرائيل أن تهزم الفصائل الفلسطينية وكل من ساهم فى عملية 7 اكتوبر، وأشار إلى أن الحل الوحيد هو أن تكون هناك دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.