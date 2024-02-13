شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العفو الدولية تحذر من خطر إبادة "وشيك" فى رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة العفو الدولية من خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك يهدد مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هربا من القصف.

وقالت المنظمة الدولية في منشور على حسابها عبر منصة إكس، إن عدد سكان رفح تضاعف 5 مرات منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن هناك خطر إبادة جماعية حقيقيا ووشيكا في رفح، حيث لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هربا من القصف.

وقد شن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في المدينة أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في تجاهل واضح لتحذيرات دولية من عواقب اجتياح المدينة المكتظة بالنازحين.