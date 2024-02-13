شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الباكستانية: الهجوم الإسرائيلى على رفح بغزة يزيد من تفاقم الكارثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية إن الهجوم الإسرائيلى على رفح بغزة فجر أمس ينتهك الإجراءات المؤقتة التى حددتها محكمة العدل الدولية لحماية سكان غزة من الإبادة الجماعية. وسيزيد ذلك من تفاقم الكارثة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية -نقلته صحيفة إكسربيس تريبيون الباكستانية- إن الهجوم الإسرائيلي على رفح ينتهك الإجراءات المؤقتة التي حددتها محكمة العدل الدولية لحماية سكان غزة من الإبادة الجماعية. وسيزيد ذلك من تفاقم الكارثة الإنسانية التي شهدتها غزة خلال الأشهر الأربعة الماضية ويعرض الجهود الجارية للتوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار للخطر .

وأضاف البيان: "إننا ندعو المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد فوري للعدوان الإسرائيلي وجرائمه المستمرة ضد الإنسانية".

يشار إلى أنه قتل عشرات الأشخاص، من بينهم أطفال، جراء غارات جوية وقصف إسرائيلي "مكثف للغاية" على مواقع متعددة في رفح الليلة الماضية، وفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مع تصاعد القلق الدولي بشأن الهجوم البري الإسرائيلي المخطط له في مدينة جنوب غزة.

