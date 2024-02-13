شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين توقع على النظام الأساسى للمركز العربى لدراسات السياسات الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت دولة فلسطين في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الإجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية الذي وافق عليه مجلس الجامعة العربية.

وبناء على التفويض الصادر من وزير الخارجية والمغتربين قام بالتوقيع على هذا النظام مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، ومن الأمانة العامة للجامعة العربية الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون القانونية السفير محمد الأمين ولد أكيك اليوم بمقر الأمانة العامة، وبحضور مسؤول الأمانة العامة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب الوزير مفوض طارق النابلسي، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وقال السفير العكلوك، توقيعنا اليوم على إنشاء المركز الذي يتخذ عمان مركزا له، وإنه في ظل أن فلسطين تمر اليوم في ظرف غير مسبوق وإبادة جماعية ترتكب في قطاع غزة بدولة فلسطين راح ضحيتها مائة ألف ما بين شهيد وجريح ومفقود وتدمير كامل للبنية التحتية وبالتالي مايحدث هو إفقار الشعب الفلسطيني وما يمارسه الإحتلال متعمدا وبشكل ممنهج بحق الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى سلب موارده الطبيعية وتدمير بنيته التحتية وتدمير التعليم الذي يعتبر أحد أبعاد مكافحة الفقر متعدد الأطراف والابعاد وكذلك تدمير المستشفيات ةجميع فرص الحياة للشعب الفلسطيني .

وطالب السفير العكلوك في تصريح له عقب التوقيع، جميع الدول العربية بأن تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وأن توقف جريمة الإبادة الجماعية والتي هي الأساس إفقار واحتلال الشعب الفلسطيني وسلب موارده خاصة ونحن نتحدث في ظل أهداف التنمية المستدامة حول العالم والتي تعهدت أن لا تترك الشعوب ورائها واليوم الشعب الفلسطيني يترك فريسة ليس للفقر وليس لسوء الأحوال الإجتماعية ولكن فريسة لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح مندوب دولة فلسطين، أن فلسطين هي مساهم كبير في إطار الجامعة والمؤسسات العربية المشتركة، خاصة إننا من أوائل الدول التي وقعت على النظام الأساسي للمركز الخاص بتنفيذ السياسات الإجتماعية بمجلس وزراء التنمية الإجتماعية العرب وفلسطين كانت من أوائل الدول العربية التي أنجزت الدراسة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر بدولة فلسطين بموجب قرار القمة العربية والتعاون مع الأمانة العامة.

يذكر أن إنشاء المركز يأتي بناء على قرار القمة العربية 29 والتي عقد بالسعودية عام 2018، حيث تقدمت الأردن بإستضافة المركز بإعتباره المركز الإقليمي العربي الأول التابع للجامعة العربية والمعني بالسياسات الإجتماعية والمنتجات العلمية لمحاربة الفقر بكافة أبعاده.