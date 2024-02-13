شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: روسيا مستعدة لدعم أى إجراءات لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف إن روسيا مستعدة لدعم أى إجراءات بشأن إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وأضاف بيسكوف - في تصريح للصحفيين ، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أن هذه الإجراءات يجب أن تكون بناءة وينبغي أن تهدف الخطوات إلى حل شامل للمشكلة في إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي المعروفة التي تمت الموافقة عليها في وقت سابق". وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن وشركاءها تعمل على التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس ينص على وقف القتال في قطاع غزة لمدة ستة أسابيع على الأقل.

وفى وقت سابق، حذر وزير الخارجية الروسية سيرجى لافروف من اعتزام إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية، وقال "إن روسيا لا ترى آفاقاً لتحقيق الاستقرار"، فى ضوء هذه العملية.

وشدد لافروف - خلال مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادى "فالداى" الدولى للحوار اليوم الثلاثاء، على أن القضية الفلسطينية التي طال أمدها، ولم تتم تسويتها؛ هي العامل الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. واقترح عقد لقاء فلسطيني - فلسطيني لتجاوز الانقسامات الداخلية. وأضاف أن روسيا تواصل العمل على تنظيم إجلاء مواطنيها ومواطني ودول أخرى من قطاع غزة، منوها بإجلاء حوالي 1200 شخص من غزة، بما في ذلك مواطني دول أخرى. واتهم لافروف، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"العمل على استبعاد" روسيا من الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط.. قائلا "واشنطن أعاقت عمل المجموعة الرباعية للوسطاء الدوليين بشأن التسوية في الشرق الأوسط، التي تتألف من روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي". وتابع:" تعمل الولايات المتحدة - في الوقت الحالي - على فرض وصفاتها المنفصلة عن الواقع وفرض حلولاً أحادية الجانب لا تأخذ في الاعتبار الوضع الخاص للبلدان والمنطقة". وأشار إلى المبادرات التي قدمتها روسيا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن وقف فوري لإطلاق النار في غزة، معربا في الوقت نفسه عن أسفه الشديد إزاء فشل مجلس الأمن حتى هذه اللحظة في اتخاذ قرار جدي لتسوية الأزمة الفلسطينية.

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