شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ورش عمل "حرية الصحافة للمنظمات النقابية في العالم العربي" بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الثلاثاء، ورشة مناقشة منهجية إعداد تقارير حرية الصحافة للمنظمات النقابية في العالم العربي والشرق الأوسط، التي تستضيفها النقابة الوطنية للصحافة المغربية على مدار يومين في الدار البيضاء بمشاركة ممثلين من نقابات الصحفيين، والأعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين في المنطقة.

ويشارك في الندوة في النقاش حول اﻟﻤﻌﻴﻘﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، كل من ﺣﻨﺎن رﺣﺎب، ﻧﺎﺋﺒﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت، وﺣﺴﻦ اﻟﻌﺒﻮدي، أﻣﻴﻦ ﻋﺎم ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ، رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت وﻣﺤﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ، وﻛﻴﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت، وﺧﺎﻟﺪ اﻟﻘﻀﺎة، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ.