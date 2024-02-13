شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون فى نيوزيلندا يطالبون بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظاهر أكثر من 500 شخص فى نيوزيلندا خارج مقر البرلمان للمطالبة بتنفيذ وقف إطلاق نار فى قطاع غزة.

وقال منظم التظاهرة جون منتو إن مواطنين قدموا من مختلف أنحاء البلاد ليظهروا للحكومة اهتمامهم بهذه القضية ولمطالبتها بالقيام بالمزيد، وذلك حسبما نقل "راديو نيوزيلندا" اليوم الثلاثاء. وتابع الراديو أن عددا من السياسيين تحدثوا إلى المتظاهرين من على سلم البرلمان.

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