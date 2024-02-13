الكرملين يأمل أن يزور محمود عباس روسيا في وقت مناسب للجانبين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بيسكوف: "عباس لديه دعوة قائمة، ونأمل أن تتم الزيارة في وقت مناسب للجانبين".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء 11 اكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أنه يجري الإعداد لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى روسيا.

وجاء ذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت قد ظهرت تفاصيل بشأن زيارة الرئيس الفلسطيني لموسكو.

وقال بيسكوف للصحفيين إن "الزيارة قيد الإعداد. وسنبلغكم أيضا بالموعد في التوقيت المناسب. ذلك الوقت لم يحن بعد".

وكان بيسكوف قد صرح أيضا بأن روسيا تحافظ على الحوار مع إسرائيل وفلسطين، لأنه من المهم الحفاظ على نهج متوازن من أجل المشاركة في عملية التسوية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.