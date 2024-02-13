لأول مرة... نتنياهو يضم مستشاره السياسي ضمن وفد رئيس الموساد إلى القاهرة

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت "القناة الـ 12" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لأول مرة منذ بداية المفاوضات مع حماس حول إتمام صفقة تبادل أسرى، أرسل نتنياهو مستشاره السياسي الخاص، أوفير فيلك، بصحبة رئيس جهاز الموساد، ديفيد بارنياع، ضمن الوفد الموجود في العاصمة المصرية، القاهرة.
أمس, 21:34 GMT
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الموساد برئيس وكالة المخابرات المركزية، وبرئيس المخابرات المصرية وبرئيس وزراء قطر، في القاهرة، لبحث المسودة النهائية لإتمام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
وأشارت القناة إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد، حتى الآن.
وذكرت الصحيفة أن "خطتين يتم بلورتهما في مجلس الحرب لإنهاء الحرب على غزة، وخلال جدول زمني مقبول لإسرائيل والإدارة الأمريكية وحلفائهما، الأولى لنتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، أما الثانية فهي للوزيرين غانتس وآيزنكوت.
وذكرت الصحيفة أن "خطة غانتس وآيزنكوت، تقضي "بتحقيق انتصار على مراحل، وبينها هدن طويلة من أجل تنفيذ صفقة تبادل أسرى، ولا تتخلى عن تفكيك قدرات حماس العسكرية والحكومية، وتحقيق الأمن لسكان الجليل"، ولذلك فإنهما ضد الالتزام بإنهاء الحرب نهائياً، ويوافقان على صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، ولكن ليس بأي ثمن.
خطة غانتس وآيزنكوت تتضمن الاستمرار في إقامة منطقة عازلة في القطاع بعرض 1000 إلى 1200 متر، ومفاوضات تسوية دبلوماسية مع "حزب الله"، مقابل إبعاد قواته مسافة 8 إلى 10 كيلومترات عن الحدود، كما تقترح الخطة احتفاظ إسرائيل بحرية العمل للدفاع عن أمنها، من خلال عمليات عسكرية واستخبارية داخل القطاع، وفقا للصحيفة.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.