شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشعب السوري: الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أرض الدولة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مجلس الشعب السوري التأكيد على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أرض الدولة السورية، مشددا على تمسك أبناء الجولان بانتمائهم وهويتهم السورية رغم كل ممارسات الكيان الإسرائيلي المحتل الإجرامية بحقهم.



جاء ذلك حسب وكالة الأنباء السورية (سانا ) في بيان للمجلس بمناسبة الذكرى الـ 42 للإضراب العام الشامل بالجولان السوري المحتل رفضاً لقرار “ضم الجولان” الباطل إلى الكيان الاسرائيلى المحتل.



وأكد مجلس الشعب السوري مجددا دعمه ووقوفه الثابت والدائم قلباً وقالباً بالوسائل كافة إلى جانب المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل حتى استعادة كامل ترابه وعودته غير منقوص إلى حضن الوطن الأم "سوريا"، مشيدا بالتصدي البطولي للمواطنين السوريين لآلة الاحتلال الاسرائيلى واعتداءاتها.



ودع المجلس إلى التكاتف لتحرير الأسرى في السجون الاسرائيلية ، ومواصلة الصمود في وجه الطغيان والاحتلال الإسرائيلي .