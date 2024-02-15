شكرا لقرائتكم خبر عن مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي بسبب "تجاوز الثوابت الدستورية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، أن مرسوما أميريا صدر بحل مجلس الأمة.

وجاء ذلك، بعد انتهاء اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.



مجلس الأمة الكويتي

ونص المرسوم الأميري: "مرسوم رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة.. بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء".

تابع المرسوم: "بعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: مادة أولى يحل مجلس الأمة، مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".