شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يدين هدم المساكن الفلسطينية فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الاتحاد الأوروبى هدم منزل الناشط الفلسطينى فخرى أبو دياب فى القدس الشرقية، حيث أقامت عائلته منذ أجيال.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن مثل هذه الأعمال تنتهك القانون الإنساني الدولي وتقوض الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن الدائمين، وهو ما يستحقه الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء.

وأضاف البيان أننا نحث إسرائيل على وقف هدم منازل الفلسطينيين، بما في ذلك تلك الموجودة في هذه المنطقة الحساسة المتاخمة للمدينة القديمة على ضرورة أن تكون الأولوية عند إسرائيل هي وضع حد لتهدئة الوضع المتوتر للغاية.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، أن استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك عمليات الهدم وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويقوض جهود السلام.