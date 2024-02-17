شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكى: إيران تسلح وتدرب الحوثيين وتسبب ضررا كبيرا لليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الأمريكى الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، أهمية الجهود التي تبذلها التحالف قوات التحالف في مواجهة الحوثيين في البحر الأحمر، منددا بالدور الذي تلعبه إيران لزعزعة أمن المنطقة.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن -في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية- "إيران تسلح وتدرب الحوثيين وتسبب ضررا كبيرا لليمن، لافتا إلى أنه ينبغي على إيران العمل على منع الحوثيين من شن هجمات في البحر الأحمر".

وأضاف "نعمل ضمن التحالف على ضرب القدرات العسكرية للحوثيين التي تستهدف السفن في البحر الأحمر".

وشدد المسؤول الأمريكي على أن "أفعال التحالف الدولي لها تأثير واضح على قدرات الحوثيين العسكرية".

تأتي تصريحات ليندركينج تزامنا مع دخول قرار تصنيف واشنطن للحوثيين جماعة إرهابية حيز التنفيذ، الجمعة.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كانت قد رفعت الجماعة من قائمة التنظيمات الإرهابية، لكنها أعادت تصنيفهم بعد أن بدأ الحوثيون بتعكير أمن الملاحة في البحر الأحمر.

وكان البيت الأبيض قد أكد في بيان سابق أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية جاء "ردا على التهديدات والهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون".