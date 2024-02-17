شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء العراقي: لم نعد بحاجة إلى التحالف الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن العراق لم يعد بحاجة إلى التحالف الدولي فقد انتهت مهامه.

وقال علاوي - في مداخلة مع قناة العربية الإخبارية، اليوم السبت، - إن " رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يريد نقل العلاقات العراقية الأمريكية من البعد الأمني إلى البعد الشامل القائم على التنمية والمصالح الاقتصادية المُشتركة والتعليم ومواجهة التغيرات المناخية واستثمار التكنولوجيا الأمريكية في تطوير قطاع البُنى التحتية وقطاعات الاقتصاد العراقي".

وأضاف أن "العراق لم يعد بحاجة إلى التحالف الدولي الذي تشكل بعد 10 سنوات من العمل لمكافحة الإرهاب فقد انتهت مهامه، ونسير الآن باتجاه وضع جدول زمني بناء على القدرات الاستراتيجية المتنامية للقوات المسلحة العراقية، وأن عملية إنهاء تواجد المستشارين لن تؤثر على القوات المسلحة العراقية".

وأشار إلى أن التحالف الدولي تأسس في عام 2014 من 84 دولة وكان الهدف الأساسي منه دعم القوات المسلحة العراقية للانتصار على تنظيم داعش الإرهابي وبالفعل تم ذلك، لذلك فقد انتهت مهمته ، مشددا على أن القوات المسلحة العراقية كافية لإدارة بيئة العمليات للأمن القومي العراقي.