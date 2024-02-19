شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البرازيلي: المحتل الإسرائيلي يرتكب "إبادة" في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن المحتل الإسرائيلي يرتكب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال للصحفيين في أديس أبابا، اليوم، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي: "ما يحدث في قطاع غزة ليس حرباً، إنها إبادة"، مضيفاً: "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ". للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأكد أن بلاده ستزيد من حجم تمويلها للوكالة، بعدما التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية السبت على هامش القمة، حاثاً الدول الأخرى على زيادة تمويلها للأونروا.
وقال للصحفيين في أديس أبابا، اليوم، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي: "ما يحدث في قطاع غزة ليس حرباً، إنها إبادة"، مضيفاً: "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ". للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
أدان مجلس #جامعة_الدول_العربية استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والحصار القاتل والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في قطاع #غزة#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) February 15, 2024
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وكالة الأونرواوأعرب الرئيس البرازيلي عن استيائه من قرارات المانحين الغربيين الأساسيين الأخيرة، بتعليق تمويلهم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأكد أن بلاده ستزيد من حجم تمويلها للوكالة، بعدما التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية السبت على هامش القمة، حاثاً الدول الأخرى على زيادة تمويلها للأونروا.