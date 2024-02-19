اخبار الخليج

الرئيس البرازيلي: المحتل الإسرائيلي يرتكب "إبادة" في قطاع غزة

0 نشر
واس- أديس أبابا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البرازيلي: المحتل الإسرائيلي يرتكب "إبادة" في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن المحتل الإسرائيلي يرتكب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال للصحفيين في أديس أبابا، اليوم، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي: "ما يحدث في قطاع غزة ليس حرباً، إنها إبادة"، مضيفاً: "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ". للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

وكالة الأونروا

وأعرب الرئيس البرازيلي عن استيائه من قرارات المانحين الغربيين الأساسيين الأخيرة، بتعليق تمويلهم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأكد أن بلاده ستزيد من حجم تمويلها للوكالة، بعدما التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية السبت على هامش القمة، حاثاً الدول الأخرى على زيادة تمويلها للأونروا.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا