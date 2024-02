شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البرازيلي: المحتل الإسرائيلي يرتكب "إبادة" في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن المحتل الإسرائيلي يرتكب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.وقال للصحفيين في أديس أبابا، اليوم، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي: "ما يحدث في قطاع غزة ليس حرباً، إنها إبادة"، مضيفاً: "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ". للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأعرب الرئيس البرازيلي عن استيائه من قرارات المانحين الغربيين الأساسيين الأخيرة، بتعليق تمويلهم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).وأكد أن بلاده ستزيد من حجم تمويلها للوكالة، بعدما التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية السبت على هامش القمة، حاثاً الدول الأخرى على زيادة تمويلها للأونروا.