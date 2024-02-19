شكرا لقرائتكم خبر عن النفط العراقية: منظمة أوبك لها دور فى تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النفط العراقية، الأحد، أن تقرير الفيدرالي الأمريكى يوضح الدور المؤثر لمنظمة أوبك بتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية، فيما أشادت بجهود الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" للدور الكبير في اتخاذ القرارات المهمة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان المتحدث باسم الوزارة العراقية عاصم جهاد، إن "تقرير الفيدرالي الأمريكي الذي نشر توصل إلى أن المتعاملين في السوق النفطية يعدون بيانات أوبك مصدرًا مهمًا للمعلومات في سوق النفط الخام، وعاملاً مؤثراً مهماً في تحقيق التوازن، والتخفيف من التقلبات والتحديات التي تواجه السوق النفطية".

وأشار جهاد الى أن "دراسة حديثة صادرة عن الفيدرالي الأمريكى خلصت إلى ان البيانات والتقارير لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تساهم بشكل كبير في التخفيف من تقلب أسعار النفط، وتعزيز الثقة للمتعاملين في السوق العالمية وإعادة التوازن والاستقرار"، لافتا الى ان "هذه الدراسة تقدم دليلاً على أن بيانات "أوبك" تلعب دورًا مهمًا في التأثير على سوق النفط الخام من خلال الحد من التقلبات وتوجيه قرارات المشاركين في السوق".

وأشاد جهاد "بجهود وزراء أعضاء المنظمة واللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، للدور الكبير في اتخاذ القرارات المهمة حفاظاً على تحقيق الاستقرار والتوازن المطلوب في الأسواق العالمية".

يذكر أن الفيدرالي الأمريكى كان قد أعد الدراسة التي جاءت تحت عنوان "ما وراء الكلمات: "تقارير أوبك وسوق النفط"، إلى أن المتعاملين في السوق يعتبرون بيانات أوبك مصدرًا مهمًا للمعلومات في سوق النفط الخام، وتلعب دوراً رائداً في استقرار أسواق النفط، إلى جانب تحليل تأثير بيانات منظمة أوبك على سوق النفط الخام، حيث بحثت في مدى تأثير بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على سوق النفط الخام، ولتحقيق ذلك، قام الفيدرالي بتطوير منهجية إحصائية تقيس قوة تقارير أوبك العلنية واختبار مدى مصداقيتها لدى المتعاملين في السوق النفطية.