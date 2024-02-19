شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية البريطانية: حادث قبال سواحل اليمن.. والحوثي يصدر بيانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت البحرية البريطانية إن حادثا وقع قبالة ساحل مدينة المخا غربي اليمن، ونصحت السفن بتوخي الحذر أثناء العبور، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة شحن مسجلة في بريطانيا أبلغت عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب.

من جانب أخر، تراجعت جماعة الحوثي عن بيان متعلق بالأحداث، وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة اليمينة في بيان الليلة: "نظراً للتطورات والمستجدات المستمرة في مسرح العمليات العسكرية فإن البيان المرتقب سيكون صباح اليوم الإثنين"