شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات جزائرية صومالية تشادية حول الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع نائب رئيس الوزراء بجمهورية الصومال، صالح أحمد جامع، ونظيره التشادي محمد صالح النظيف، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية بمنطقة الساحل الصحراوي.

جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة العادية السابعة والثلاثين (37) لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، بأديس أبابا.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، شهدت المحادثات مع نائب رئيس الوزراء الصومالي، آفاق تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادلا الرؤى حول الأوضاع الراهنة في منطقتي انتماء البلدين، كما اتفقا على تعزيز التشاور والتنسيق بالمحافل الدولية والاقليمية.

وأضاف البيان أن المحادثات الثنائية مع وزير الخارجية التشادي تناولت سبل توطيد التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الرؤى والتحاليل حول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية بمنطقة الساحل الصحراوي.