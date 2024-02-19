شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الفلسطينية" تدعو لتدخل عاجل لإيصال المساعدات للمرافق الصحية والان نبدء بالتفاصيل

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

عبر ميناء#رفح البري بشمال سيناء اليوم 43 مصابًا و35 مرافقًا فلسطينيًا قادمين من قطاع #غزة للعلاج في المستشفيات المصرية#اليوم https://t.co/36TjjhtR5r— صحيفة اليوم (@alyaum) عبر ميناء #رفح البري بشمال سيناء اليوم 43 مصابًا و35 مرافقًا فلسطينيًا قادمين من قطاع #غزة للعلاج في المستشفيات المصرية#اليوم https://t.co/36TjjhtR5r — صحيفة اليوم (@alyaum) February 19, 2024

الدمام - شريف احمد - دعت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى تدخل دولي عاجل لإيصال المساعدات الطبية للمرافق الصحية شمال قطاع غزة.وأكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحول مجمع ناصر الطبي لثكنة عسكرية وتعرض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر.وذكرت أن 25 من الطواقم الطبية و136 من المرضى في مجمع ناصر الطبي بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا أكسجين، وبلا قدرات علاجية للحالات الصعبة.وأشارت للجهود المستمرة لمنظمة الصحة العالمية لإخلاء من تبقى من المرضى لمستشفيات أخرى لتلقي العلاج.وبينت أن الطواقم الطبية تحاول تشغيل مستشفيات شمال قطاع غزة، لكن نفاذ الأدوية والوقود المشغل للمولدات الكهربائية يحول دون ذلك.