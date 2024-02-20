الخليج اليوم .. وصول طائرة مساعدات قطرية لأهالي غزة إلى العريش (صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني - وصول طائرة مساعدات قطرية لأهالي غزة إلى العريش (صور) الثلاثاء ، ٢٠ فبراير ٢٠٢٤

ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 29195 منذ بدء الحرب الثلاثاء ، ٢٠ فبراير ٢٠٢٤

السعودية.. وزير السياحة يكشف عن مبلغ ضخم ستستثمره المملكة بعدة مدن ووجهات سياحية الثلاثاء ، ٢٠ فبراير ٢٠٢٤

قفزة في حجم التجارة بين تركيا والسعودية الثلاثاء ، ٢٠ فبراير ٢٠٢٤

الحوثيون: نفذنا عمليتين عسكريتين نوعيتين ضد سفينتين أمريكيتين بخليج عدن وأغرقنا سفينة بريطانية الثلاثاء ، ٢٠ فبراير ٢٠٢٤

وفد "حماس" برئاسة هنية إلى القاهرة الثلاثاء ، ٢٠ فبراير ٢٠٢٤

جيبوتي تعلن إجلاء طاقم سفينة استهدفتها جماعة الحوثي في خليج عدن الثلاثاء ، ٢٠ فبراير ٢٠٢٤

داخلية مصر تكشف تفاصيل مقتل الضابط اليمني.. أقراص منومة وعصابة من 4 بينهم سيدتان الثلاثاء ، ٢٠ فبراير ٢٠٢٤

26 دولة أوروبية تحذر إسرائيل من شن هجوم كارثي على رفح الثلاثاء ، ٢٠ فبراير ٢٠٢٤

الحوثيون يعرضون مشاهد من إسقاطهم لطائرة أمريكية من نوع "MQ9" بصاروخ أرض-جو (فيديو) الثلاثاء ، ٢٠ فبراير ٢٠٢٤

السعودية.. وزارة التجارة تضبط عمالة مخالفة خبأت كميات ضخمة من البصل للتأثير على سعره وافتعال أزمة الثلاثاء ، ٢٠ فبراير ٢٠٢٤