شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: الاحتلال يقصف بكثافة مخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلام الفلسطيني بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف بكثافة المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفى وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طيران الاحتلال يقصف منزلا في حي الجنينة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.