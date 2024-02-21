شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالجامعة العربية يبحث مع مندوب موريتانيا تطورات القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور خالد منزلاوي، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة، مع السفير الحسين سدي عبد الله الديه سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، القضايا العربية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة.



وصرح السفير منزلاوي، بأنه تم خلال اللقاء أيضا بحث الاستحقاقات القادمة والتعاون مع الرئاسة الموريتانية القادمة لمجلس جامعة الدول العربية، مؤكدا أن قطاع السياسة الدولية بالجامعة العربية على أتم الاستعداد لتنفيذ أي مُقترح في إطار التعاون الدولي يعود بالنفع على موريتانيا بشكل عام.