حزب عراقي يكشف لـ"الخليج 365" أسباب تراجع عمليات المقاومة ضد القوات الأمريكية خلال الأيام الماضية

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ويرى الجميلي، أن عملية الانسحاب رغم كل الشعارات التي تطرح ورغم كل التصريحات الإعلامية، إلا أن موضوع الانسحاب ليس سهلا، هذا من ناحية، من ناحية أخرى، يعتقد الجميلي أن توقف الهجوم من قبل الفصائل المسلحة ضد القوات الأمريكية جاء بعد أن وجهت القوات الأمريكية ضربات رئيسية للفصائل في بغداد وداخل الأراضي السورية، وبعدما أصبحت الحكومة العراقية في حرج.
11 فبراير, 20:50 GMT
وأضاف أمين الحزب الطليعي، أن هناك ضغوط إيرانية على الفصائل إلى جانب ضغوط الحكومة العراقية حتى لا تتوسع المعركة الموجودة في غزة وتتحول إلى معركة إقليمية، ويعتقد أن إيران ليست مستعدة وليس بمقدورها مواجهة تلك الحرب الإقليمية خصوصا إذا ما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وأكد الجميلي، أن التهدئة المستمرة منذ أسبوعين في اعتقادي أن وراءها صفقة معينة يصعب تحديدها في الوقت الراهن، خاصة وأن إيران لديها ملفات عالقة مثل الملف النووي وملف وجودها ومراكز قوتها الإقليمية في مواجهة الوطن العربي خصوصا، لأن الوضع الإقليمي أصبح حرجا أمام هذه الضربات، ومعركة غزة لم تعد من الممكن التخفي تحت غطائها، هذه المعركة كشفت جميع الأطراف، سواء المحلية التي اختصرت القضية ببقائها في السلطة، أو الأطراف الإقليمية التي كانت تدعي أن هناك محور مقاومة، لكن محور المقاومة اختار قواعد الاشتباك البينية مع الكيان الصهيوني ومع قوات الاحتلال الأمريكية.
8 فبراير, 15:30 GMT
وأجرى محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي مباحثات مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي أكد فيها أن القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والأداء.
جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، السبت الماضي، التي أشارت إلى تأكيد السوداني على ضرورة الانتقال إلى مرحلة العلاقات الثنائية بين بغداد والدول الأعضاء في التحالف.
13 مارس 2020, 11:38 GMT
وأكد السوداني لأعضاء الكونغرس ضرورة إنهاء مهام التحالف في العراق، مشيرا إلى أن العراق يمر بحالة تعافي في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات في مختلف المجالات التنموية.
وفي الآونة الأخيرة، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات على مواقع في سوريا والعراق، قالت إنها ردا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن.
واتهمت واشنطن ما أسمتهم بـ"الجماعات المتحالفة مع إيران" بالوقوف وراء الهجوم على القاعدة العسكرية، التي تستضيف قوات أمريكية في الأردن.
وأعلنت بغداد رفضها للقصف الأمريكي الذي طال مواقع عراقية، وقالت إن استمرار وجود التحالف الدولي في العراق يزعزع استقرار المنطقة، كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق يمتلك قدرات أمنية متطورة.