شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع التونسى يثمن التعاون العسكرى مع فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن وزير الدفاع التونسى عماد مميش، التعاون العسكرى بين بلاده وفرنسا ، مؤكدا أن فرنسا من أهم شركاء تونس على مر التاريخ حيث تربطهما نفس التحديات الأمنية والمصالح الاستراتيجية.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع التونسي خلال استقباله بمقر الوزارة سفيرة فرنسا بتونس "آن جوجوين" حيث أكد عمق العلاقات التاريخية والصداقة العريقة التي تجمع البلدين..وذلك وفقا لبيان للدفاع التونسية.

من جهتها، أعربت السفيرة الفرنسية عن ارتياحها لمستوى التعاون بين البلدين سواء في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف، مؤكدة استعداد بلادها لمواصلة العمل المشترك لبلوغ الأهداف المرجوة التي تخدم مصالح البلدين ويضمن استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تشهد تحديات أمنية كبرى.