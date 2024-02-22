شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة تونس يؤكد أهمية التنسيق بين الاطراف المعنية لزيادة حجم الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة التونسى أحمد الحشانى، الأربعاء، على أحكام التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لزيادة حجم الاستثمارات لتعزيز النمو الاقتصادى فى بلاده.

وجاءت تصريحات رئيس الحكومة التونسية خلال رئاسته للاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار لعام 2024، بحضور محافظ البنك المركزى التونسى الجديد فتحى زهير النورى، وذلك وفقا لبيان للحكومة التونسية.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الأعلى للاستثمار، كما تمت الموافقة على جملة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية