الخليج اليوم .. السعودية تطلق أول منصة ميتافيريس ثقافية عالمية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أطلقت وزارة الثقافة السعودية أول مبادرة وطنية في عالم "الميتافيرس" مدعومة بنظام الذكاء الاصطناعي لذكاء الوسائط التوليدي، إذ تقدم المنصة مزيجا من العروض الثقافية والابتكار الرقمي، فيما تستضيف بيئة رقمية ديناميكية تسمح للمستخدمين تجربة الأنشطة والمعالم السياحية على غرار احتفالات يوم التأسيس "في الحياة الواقعية".

ويشمل ذلك مناطق الجذب الثقافية الجذابة مثل مسيرة التاريخ، والقطاعات المخصصة للموسيقى، والفن، والتاريخ، وفنون الطهي، والحرف اليدوية، إضافةً إلى ألعاب الفيديو المصغرة، ويقوم مركز الأداء أيضًا ببث مباشر للأحداث بما في ذلك حفل سيمفونية البداية ليوم التأسيس على منصة الميتافيرس للوزارة.

وتعد منصة الميتافيرس لوزارة الثقافة تجربة لافتة ومعتمدة على الويب ومجهزة لـ Mobile XR، مما يضمن إمكانية الوصول عبر مجموعة واسعة من الأجهزة، سواء من خلال الهواتف المحمولة أو سماعات الرأس VR أو سطح المكتب والأجهزة الرقمية الأخرى، ويضمن المستخدمون دخولًا سلسًا إلى الميتافيرس؛ ليجسد هذا التوافق عبر المنصات التزام وزارة الثقافة بالشمولية.

وبالتالي يمكّن جمهورا عالميًا متنوعًا من استكشاف التاريخ الغني للثقافة السعودية والمشاركة فيه، كما تُمكن هذه التجربة ملايين السعوديين والآخرين حول العالم من تجربة الأحداث السعودية في ميتافيرس، مما يمثل لحظة تحول في المشاركة الثقافية، وتُمثل هذه المبادرة قفزة كبيرة في مستقبل التعبير الثقافي والمشاركة.

مبادرة الميتافيرس مدعومة بنظام الذكاء الاصطناعي لذكاء الوسائط التوليدي (GMI) بالشراكة مع droppGroup، droppPhygital بتقنيةHyperledger Fabric 2.5 blockchain، والمتمثلة في منصة ميتافيرس التراث السعودي، ويمكن للراغبين في المشاركة، التسجيل عبر الرابط التالي: https://cup.moc.gov.sa