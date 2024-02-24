شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الصومال: تغير المناخ كان له تأثير مباشر علينا خاصة فى مجال البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدى برى، أن تغير المناخ كان له تأثير مباشر على الصومال خاصة فى مجال البيئة، موجها الجهات الحكومية بتقديم خطط واضحة للمجالات الأكثر أهمية التى تحتاج إلى تمويل لمواجهة آثار تغير المناخ.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم /السبت/ برئاسة حمزة برى لمناقشة الخطة الوطنية للوقاية من المشاكل الناجمة عن تغير المناخ فى البلاد، حيث تم استعراض تقارير تتعلق بالآثار المختلفة لتغير المناخ فى البلاد وخطة الدولة للتكيف مع تغير المناخ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) .

كما بحث المؤتمر الخطة الوطنية للحد من تلوث الهواء التى تتمثل فى الحد من ملوثات الهواء وكيفية زيادة القدرة على الصمود فى مواجهة مخاطر تغير المناخ .