شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات أممية من تزايد أعداد وفيات الأطفال بسبب الجوع الحاد فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من قيام السلطات الإسرائيلية بعرقلة وسول المساعدات الإنسانية إلي غزة مضيفا أن القيود المفروضة على توصيل المساعدات إلى غزة ما زالت تعيق وصول الإمدادات المنقذة للحياة وخاصة لمئات آلاف السكان شمال القطاع ومنهم الأطفال ، حيث يزداد عدد الأطفال على شفا الموت بسبب الجوع الحاد.

ومن جانبها قالت الدكتورة مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية قالت "إن الأطباء والعاملين الصحيين يخبروننا بأنهم يرون آثار الجوع على الناس في غزة فيما يرون حديثي ولادة يموتون لأنهم يولدون ووزنهم قليل جدا وبشكل متزايد نرى أطفالا على شفا الموت ويحتاجون رعاية تغذوية".

وأضاف التقرير الأممي "ترتفع بشكل حاد معدلات سوء التغذية شمال غزة، وتدعم منظمة الصحة العالمية إنشاء مركز تغذوي في مستشفى كمال عدوان، وهي مستشفى الأطفال الوحيد شمال القطاع. وتدعم المنظمة مركزا في رفح لعلاج الأطفال الذين يعانون من مضاعفات سوء التغذية الحاد. كما تسهم في إنشاء مركز آخر في رفح في مستشفى ميداني.