شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 16 فلسطينيًا في سلسة غارات استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 16 فلسطينيًا وأصيب العشرات مساء اليوم الأربعاء، في سلسة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن ثمانية فلسطينيين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل سكنية في وسط قطاع غزة، كما استشهد سبعة فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مدينة غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة رفح مما أسفر عن استشهاد فلسطينية وجرح العشرات، نقلوا إلى المستشفى الكويتي بالمدينة.

